Resmi Dideklarasikan, Relawan Gerbang Monas Siap Terjun Menangkan RIDO

Enam relawan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) kembali dideklarasika/Foto: MNC Media

JAKARTA - Enam relawan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) kembali dideklarasikan di Pendopo 67 Jalan Swadaya, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11/2024).

Keenam relawan pendukung pasangan nomor urut 1 yang dideklarasikan tersebut merupakan perwakilan Gerbang Monas dari 6 wilayah se-Jakarta Raya.

Ketua Umum Gerbang Monas Mohammad Nasir mengatakan seluruh relawan perwakilan wilayah yang dideklarasikan kali ini mantap mendukung serta mengawal seluruh kerja maupun program Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jika nanti terpilih di Pilgub DKI pada 27 November 2024 mendatang.

"Setelah deklarasi, Gerbang Monas akan langsung terjun ke masyarakat, untuk mensosialisasikan RIDO," kata Mohammad Nasir dalam keterangan persnya, Minggu (3/11/2024).

Nasir menyampaikan Gerbang Monas merupakan singkatan dari 'Man of Nation Savior.'

Gebang Monas juga memiliki logo yang sama dengan simbol RIDO bergambar Monas (Monumen Nasional).

"Kebetulan logo kita sama, Monas, yang merupakan landmark Kota Jakarta dan lambang kekuatan yang berdiri tegak dan sulit digoyahkan. Begitupun dengan RIDO, semoga akan terus berdiri tegak, kuat dan semangat," ujarnya.