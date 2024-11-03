Ridwan Kamil Tegaskan Koalisi Parpol Pendukungnya Solid

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) nomor urut satu, Ridwan Kamil menegaskan bahwa koalisi partai politik pendukungnya solid untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut ditegaskan pria yang akrab disapa Kang Emil saat dikonfirmasi perihal isu yang menyebut banyak partai politiknya yang tidak hadir mendampinginya selama masa kampanye ini.

"Saya kira enngak, ke mana saya pergi partai (ikut), saya datang ke Gerindra paling sering salah satunya yang dateng. Kemudian dengan PKB dengan PPP beberapa kali dengan PSI nggak ada masalah," kata Kang Emil di Kampung Makasar, Jakarta Timur, Minggu (3/11/2024).

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat itu berharap agar Pilkada Jakarta ini benar-benar berkualitas. Ia menginginkan agar Pilkada dihiasi dengan pertarungan gagasan.

"Karena saya monitor bermimggu-minggu di sini tuh mudah banget bermain dengan isu-isu. Isu ini mohon konfirmasinya, isu ini mohon konfirmasinya, kelihatannya polanya begitu ya, padahal yang kita inginkan tentang gagasan-gagasan gitu ya," ujarnya.

Dia ingin kualitas pada Pilkada Jakarta 2024, tidak digeser ke hal yang tidak penting dan tetap fokus pada gagasan yang ditawarkan.

"Jangan digeser kualitas pemilunya hanya untuk mengkonfirmasi 'pak Ridwan itu ada baliho pakai baju biru' kan gitu-gitu. Kita butuhkan tuh, bener enggak satu juta lapangan pekerjaan. Harapan saya begitu, apa efektif enggak Rp1 Miliar 5 tahun RW?" ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)