Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Tak Ingin Janjikan Warga yang Tidak Realistis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |15:45 WIB
Pramono Anung Tak Ingin Janjikan Warga yang Tidak Realistis
Pramono Anung tidak mau janjikan program yang tak realistis (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyambangi warga di Jalan Kalibata Utara II Nomor 28, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Pramono menegaskan tak akan memberikan janji yang tidak realistis.

“Saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin untuk saya penuhi,” kata Pramono Anung saat berkampanye, Minggu (3/11/2024).

Ia bahkan memberikan salah satu contoh janji yang tak mungkin bisa dipenuhi. "Saya juga enggak mau berimajinasi,” ungkap Pramono.

Mantan Menteri Sekretaris Kabinet itu menegaskan dirinya akan lebih bekerja untuk rakyat. Menurutnya, program-programnya nanti akan bisa langsung dirasakan masyarakat.

Salah satu yang disinggung misalnya berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini, kata dia, masih ada masyarakat yang awalnya mendapatkan fasilitas itu namun tiba-tiba banyak masyarakat yang tidak dapat.

Untuk mengurus KJP kembali, maka masyarakat harus menuju Rawabunga. Ia menilai proses itu memakan waktu dan menyulitkan warga.

“Kalau saya Gubernur ini ga boleh terjadi. Permasalahan Kartu Jakarta Pintar harus selesai di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182598//kota_tua-p7ex_large.jpg
Revitalisasi Kota Tua Dimulai 2026, Danantara Urus Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182593//pramono-lTqA_large.jpg
Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182571//pramono-PpiA_large.jpg
Aksi Nyata Pemprov DKI Rekrut 150 Disabilitas Jadi Karyawan, Zidan di Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182004//persija_jakarta_harus_terusir_karena_stadion_jis_tengah_dalam_perawatan-XrJc_large.jpg
Persija Jakarta Jadi Musafir karena Perawatan Stadion JIS, Pramono Anung: Saya juga Mengeluh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986//pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181905//pramono_anung-mbpB_large.jpg
Pramono Angkat Bicara soal Nasib RDF Rorotan yang Viral karena Timbulkan Bau Busuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement