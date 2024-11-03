Pramono Anung Tak Ingin Janjikan Warga yang Tidak Realistis

Pramono Anung tidak mau janjikan program yang tak realistis (Foto : Okezone)

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyambangi warga di Jalan Kalibata Utara II Nomor 28, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Pramono menegaskan tak akan memberikan janji yang tidak realistis.

“Saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin untuk saya penuhi,” kata Pramono Anung saat berkampanye, Minggu (3/11/2024).

Ia bahkan memberikan salah satu contoh janji yang tak mungkin bisa dipenuhi. "Saya juga enggak mau berimajinasi,” ungkap Pramono.

Mantan Menteri Sekretaris Kabinet itu menegaskan dirinya akan lebih bekerja untuk rakyat. Menurutnya, program-programnya nanti akan bisa langsung dirasakan masyarakat.

Salah satu yang disinggung misalnya berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini, kata dia, masih ada masyarakat yang awalnya mendapatkan fasilitas itu namun tiba-tiba banyak masyarakat yang tidak dapat.

Untuk mengurus KJP kembali, maka masyarakat harus menuju Rawabunga. Ia menilai proses itu memakan waktu dan menyulitkan warga.

“Kalau saya Gubernur ini ga boleh terjadi. Permasalahan Kartu Jakarta Pintar harus selesai di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)