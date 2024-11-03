Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Makan Siang Bareng, Ridwan Kamil Beri Wejangan ke Raffi Ahmad soal Tugas Utusan Khusus Presiden

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |16:27 WIB
Makan Siang Bareng, Ridwan Kamil Beri Wejangan ke Raffi Ahmad soal Tugas Utusan Khusus Presiden
Ridwan Kamil makan siang bersama Raffi Ahmad (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ridwan Kamil melakukan pertemuan sambil makan siang bersama Raffi Ahmad beserta istrinya, Nagita Slavina, di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu tersebut mengucapkan selamat kepada Raffi karena diangkat sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto dan memberikan beberapa wejangan guna mengemban tugas di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

"Saya mengucapkan selamat kepada Raffi Ahmad. Kedua, memberi masukan-masukan bagaimana generasi muda kita bisa melompat. Pekerja Senin, Gen Z bisa semakin luar biasa," kata Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut sudah sejak lama memiliki kedekatan dengan Raffi Ahmad. Bahkan, dia menjadi saksi nikah Raffi dan Nagita pada 2014 silam.

Raffi Ahmad menyampaikan terima kasih atas masukan dan nasihat yang diberikan Ridwan Kamil kepadanya.  

