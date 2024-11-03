Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger, Mayat Dalam Kantong Plastik Ditemukan di TPS Kawasan Pancoran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |17:21 WIB
Geger, Mayat Dalam Kantong Plastik Ditemukan di TPS Kawasan Pancoran
Ilustrasi bayi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mayat bayi perempuan ditemukan di tempat pembuangan sampah Rawajati Barat, Jalan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Sabtu 2 November 2024 sore. Mayat bayi ditemukan saksi saat sedang mengoperasikan alat berat. 

"Saksi sedang mengoperasikan alat berat pendorong sampah, beliau melihat adanya plastik jatuh dari atas gerobak motor yang biasa membawa sampah ke lokasi TPS," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Minggu (3/11/2024).

Saksi yang menduga plastik itu berisi bayi kemudian langsung melaporkan ke warga sekitar. Tak lama, warga pun menghubungi Polsek Pancoran.

“Mayat bayi perempuan dipastikan dengan membuka bungkusan,” ujarnya.

Ade Ary mengatakan, pihaknya belum mendapatkan identitas dari bayi. Kini, polisi pun tengah menyelidiki kasus tersebut.

“Pelaku sedang dalam penyelidikan,” pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182652/viral-N3Xr_large.jpg
Tragis! Seorang Pria Tewas Tenggelam di Kali Cakung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181997/polri-SDjE_large.jpg
Polisi Pastikan Kematian Reno dan Farhan Akibat Terbakar, Tak Ada Tanda Kekerasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181680/mayat-0Zfo_large.jpg
Siswa Tewas Jatuh dari Lantai 8 Sekolah di Gading Serpong, Polisi Periksa CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508/ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203/mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155/mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement