Geger, Mayat Dalam Kantong Plastik Ditemukan di TPS Kawasan Pancoran

JAKARTA - Mayat bayi perempuan ditemukan di tempat pembuangan sampah Rawajati Barat, Jalan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Sabtu 2 November 2024 sore. Mayat bayi ditemukan saksi saat sedang mengoperasikan alat berat.

"Saksi sedang mengoperasikan alat berat pendorong sampah, beliau melihat adanya plastik jatuh dari atas gerobak motor yang biasa membawa sampah ke lokasi TPS," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Minggu (3/11/2024).

Saksi yang menduga plastik itu berisi bayi kemudian langsung melaporkan ke warga sekitar. Tak lama, warga pun menghubungi Polsek Pancoran.

“Mayat bayi perempuan dipastikan dengan membuka bungkusan,” ujarnya.

Ade Ary mengatakan, pihaknya belum mendapatkan identitas dari bayi. Kini, polisi pun tengah menyelidiki kasus tersebut.

“Pelaku sedang dalam penyelidikan,” pungkasnya.



(Arief Setyadi )