HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Ugal-ugalan di Tangerang Ternyata Dikemudikan Kernet Tanpa SIM

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |17:52 WIB
Truk Ugal-ugalan di Tangerang Ternyata Dikemudikan Kernet Tanpa SIM
Sopir truk ugal-ugalan di Tangerang (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membeberkan sosok tersangka JFN (24), pengemudi truk yang berkendara ugal-ugalan berujung menabrak sejumlah kendaraan di Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi menyebut JFN merupakan seorang kernet, bukan sopir asli dari truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun.

“Iya, dia kernet,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho saat dihubungi wartawan, Minggu (3/11/2024).

Zain menambahkan, pihaknya tidak menemukan SIM dari JFN. Pihak polisi pun masih mendalami alasan dari JFN mengemudikan truk tersebut.

“Saat ini, belum ada SIM yang ditemukan,” pungkas dia.

Pengemudi Positif Narkoba

Sebelumnya, sopir truk ugal-ugalan penyebab kecelakaan lalu lintas di Cipondoh, Kota Tangerang, JFC, Kamis 31 Oktober 2024, positif mengonsumsi narkotika. Hal itu diketahui berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan. 

"Sudah kita lakukan tes urine, dari test urine ini dinyatakan bahwa sopir urinenya mengandung metapetamine," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, Jumat (1/11/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
