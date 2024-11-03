Mayat Bayi Perempuan Ditemukan di Pancoran, Jatuh dari Gerobak Sampah

JAKARTA - Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di Jalan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada, Sabtu 2 November 2024.

"TKP Tempat Pembuangan Sampah Rawajati Barat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Minggu (3/11/2024).

Ade Ary menjelaskan, mayat bayi tersebut ditemukan bermula saat saksi yang sedang mengoperasikan alat berat pendorong sampah, melihat plastik yang terjatuh dari gerobak pengangkut sampah. Kemudian, ketika dicek, di dalam plastik itu terdapat mayat bayi perempuan.

"Saksi 1 yang sedang mengoporasikan alat berat pendorong sampah beliau melihat adanya plastik jatuh dari atas gerobak motor yang biasa membawa sampah ke lokasi TPS. Diduga isi plastik yang jatuh tersebut (di dalamnya) merupakan mayat bayi," ujar dia.

Temuan itu kemudian dilaporkan ke polisi. Kasus itu ditangani oleh jajaran Polsek Metro Pancoran. Pelaku yang diduga membuang bayi itu sedang dalam penyelidikan.

"Pelaku (dalam) lidik. Ditangani Polsek Metro Pancoran," jelas dia.



