Deklarasi Dukungan, Forkkabi Jadikan Ridwan Kamil-Suswono Anggota Kehormatan

JAKARTA - Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia (Forkkabi) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Forkkabi merasa penting untuk mendukung anggotanya untuk bisa memimpin Jakarta ke depan.

Ketua Umum Forkkabi Muhammad Ihsan menyampaikan, Ridwan Kamil telah diangkat sebagai bagian dari keluarga Forkkabi.

"Pengangkatan anggota kehormatan pengurus DPP Forkkabi untuk Bang Ridwan Kamil. Dengan pengangkatan anggota Dewan Kehormatan ini, mulai hari ini, Bang Ridwan Kamil kita panggil Abang. Ditandatangani pada tanggal 3 November 2024," kata Ihsan di daerah Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (3/11/2024).

Setelah mengangkat Ridwan Kamil sebagai anggota Kehormatan, Forkkabi langsung mendeklarasikan dukungannya kepada mantan Gubernur Jawa Barat itu pada Pilkada Jakarta 2024.

"Pada hari ini, Minggu 3 November 2024, jajaran kepengurusan Forkkabi dari tingkat DPP, DPD, DPC, DPRT Se-Jakarta beserta anggota simpatisan Forkkabi, secara bulat untuk memenangkan suara pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1 di seluruh TPS Se-Jakarta," ujarnya.



(Arief Setyadi )