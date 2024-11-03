Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Kampanye Akbar di Velodrome: Biayanya Enggak Besar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |19:34 WIB
Pramono Anung Kampanye Akbar di Velodrome: Biayanya Enggak Besar
Pramono Anung kampanye akbar di Velodrome (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung kampanye akbar di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (3/11/2024). Dalam acara bertajuk Festival Jakarta Menyala itu, Pramono disambut masyarakat Jakarta, yang kompak mengenakan pakaian bernuansa oranye.

Pramono mengaku senang kampanye itu dihadiri ramai masyarakat. Sebab menurutnya tak ada mobilisasi masyarakat untuk mendatangi acara itu.

“Sangat sesuai karena terus terang biayanya juga enggak besar, karena kita tidak mau mobilisasikan,” kata Pramono kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Tidak adanya mobilisasi itu, kata Pramono, ditandai dengan tak adanya bus-bus yang berdatangan. Menurut Mantan Sekretaris Kabinet era kabinet Indonesia Maju itu, masyarakat berbondong-bondong datang sesuai keingannya sendiri.

“Tadi kelihatan bahwa enggak ada bus-bus dan begitu,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga berharap masyarakat yang mendukungnya tak hanya sekadar memberikan suara. Ia berharap masyarakat juga mengawal suara pasangan Pramono Anung-Rano Karno di tempat pemungutan suara (TPS) nanti.

“Kami menginginkan yang datang itu orangnya akan menjadi saksi yang aktif di TPS karena itulah pertarungan sebenarnya,” tandasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
