Janji RK ke Forkkabi: Bikin Lembaga Adat hingga Beasiswa Anak Betawi

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah program yang dicanangkannya pada Pilkada Jakarta 2024, kepada Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia (Forkkabi).

Salah satu yang dijanjikannya adalah komitmennya untuk melestarikan budaya Betawi di Jakarta dengan membentuk sebuah kelembagaan resmi yang dibentuk pemerintah provinsi (Pemprov).

"Maka, lembaga adat Betawi itu kita akan Perda-kan, supaya lestari, tidak katanya-katanya, tapi hasil sila keempat, musyawarah mufakat lembaganya. Setuju ya?," kata Ridwan Kamil dalam sambutannya di acara deklarasi Forkkabi, di Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (3/11/2024).

Program kedua yang akan dibuat adalah menyediakan dana abadi untuk kebudayaan Betawi. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa hal ini akan menjadi program utama.

Selanjutnya, Kang Emil menyampaikan bahwa dalam kepemimpinannya nanti, Pemprov akan membuat kebijakan di sektor pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan karakter berbasis budaya Betawi di sekolah-sekolah.

"Sehingga anak-anak sekolah itu tidak hanya otak kirinya saja yang pintar, tapi otak kanan, otak budayanya berbasis kearifan lokal Betawi. Sehingga anak-anak sekolah jago pantun, jago palang pintu, jago lenong, dan lain sebagainya," ujarnya.