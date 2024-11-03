Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Puluhan Rumah di Bogor Kebanjiran

Wildan Hidayat , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |20:07 WIB
Hujan Deras, Puluhan Rumah di Bogor Kebanjiran
Banjir terjang permukiman warga di Bogor (Foto: Wildan Hidayat/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya pada Minggu siang hinga sore hari, (3/11/2024) mengakibatkan puluhan rumah di Kampungpaku, Desa Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng terendam banjir

Warga yang tinggal di bantaran sungai Cipaku berharap Pemkab Bogor segera membuat tanggul penahan banjir, mengingat banjir di wilayahnya bukan kali pertama terjadi.

Menurut Nur, warga sekitar, kejadian ini bukan kali pertama mengingat kondisi pemukiman rumah padat penduduk ini berada di bantaran sungai. Setiap kali hujan terjadi luapan air sungai yang mengakibatkan banjir.

Banjir setinggi paha orang dewasa ini sudah ketiga kalinya. Bahkan, pihaknya sudah memohon pada. pemerintah daerah setempat untuk membuatkan tanggul sebagai upaya pencegahan banjir, namun hingga kini tak terealisasikan.

Meski banjir terjadi hanya beberapa jam saja, namun warga berharap pemerintah daerah setempat dapat segera mengatasi permasalahan banjir.

(Arief Setyadi )

      
