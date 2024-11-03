Cagub Pramono Bakal Beri Ruang bagi Cosplayer dalam Berkreasi

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Rano Karno hadir dalam acara Jakarta Kostum Festival (Jakofest). Keduanya memakai kostum terinspirasi dari karakter populer, One Piece.

Pramono terlihat mengenakan topi dan kaos bergambar khas Monkey D. Luffy , sang protagonis. Kehadirannya, mencuri perhatian banyak pengunjung.

"Saya hari ini pakai Kostum Luffy, One Piece. Sejak dulu saya menyukai karakter-karakter seperti ini, termasuk Captain Tsubasa. Saya tertarik pada sosok yang menjadi pemimpin, pengatur, dan kreator," ujar Pramono, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Sedangkan Rano Karno cosplay menjadi karakter Jimbei sahabat karibnya Luffy One Piece. Ia menyatakan, komitmennya dalam memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak muda. Khususnya bagi komunitas cosplayer dari generasi Z.

Pramono dan Rano Karno meyakini, bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada budaya dan industri kreatif Indonesia.

"Kalau saya pribadi, akan menjadikan festival kostum ini adalah prioritas utama dan harus masuk dalam kalender kegiatan Pemprov Jakarta. Ini adalah satu destinasi atau satu peragaan yang memang menjadi corak yang baru di dunia," kata pria yang karib disapa Bang Doel.

Menurut Rano, cosplay telah mendunia dan memiliki komunitas yang luar biasa. Dengan adanya festival ini, pihaknya berharap bisa mendongkrak kreativitas anak muda Indonesia dan menciptakan hero-hero lokal sehingga bisa menjadi idola generasi mendatang.

"Kalau kita ke Jepang asli, wow, di sana mungkin yang namanya Tokyo itu bisa penuh dengan anak-anak yang cosplay dari seluruh dunia," katanya.