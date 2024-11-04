RK Ecosystem Kenalkan Program Kredit Mesra RIDO ke Warga Kalianyar

JAKARTA - Relawan Kerja (RK) Ecosystem mendatangi kawasan Jalan Kalianyar IX, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu (3/11/2024). Mereka memperkenalkan salah satu program unggulan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO, Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) pada warga.

Berdasarkan pantauan, terdapat puluhan warga yang antusias mengikuti kegiatan perkenalan dan sosialisasi program unggulan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 tersebut oleh RK Ecosystem. Meski cuaca di lokasi gerimis, warga masih tetap antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Eksekutif RK Ecosystem, Darul Husaini yang memberikan penjabaran tentang program Kredit Mesra. Selain itu, ada pula RK Law yang bergerak di bidang hukum, mereka para relawan yang terdiri dari lawyer muda, memberikan konsultasi hukum pada warga secara gratis.

Sejatinya, RK Ecosystem telah melakukan perkenalan dan sosialisasi atas program-program pasangan RIDO sejak pertama kali RK Ecosystem diresmikan. Para relawan tersebut turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan pada warga di semua kalangan tentang program yang dibawa pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.

"Sosialisasi (program RIDO) sudah banyak dilakukan, dari RK (Relawan Kerja Ecosystem) sendiri sudah di beberapa titik. RK Ecosystem ini terdiri dari anak muda, mensosialisasikan di masyarakat terkait ekonomi sejahtera ini (Kredit Mesra)," ujar Direktur Eksekutif RK Ecosystem, Darul Husaini pada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Darul mengatakan, program Kredit Mesra digaungkan ke masyarakat Jakarta lantaran tak sedikit warga yang ingin usaha tapi tak memiliki modal. Program itu sekaligus mendorong anak-anak muda Jakarta untuk melakukan kegiatan hingga membuka usaha secara kreatif dan inovatif.

"Kami sosialisasi pun disambut baik karena ide yang baru masuk ke Jakarta ini," katanya.

(Arief Setyadi )