Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Ecosystem Kenalkan Program Kredit Mesra RIDO ke Warga Kalianyar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |02:01 WIB
RK Ecosystem Kenalkan Program Kredit Mesra RIDO ke Warga Kalianyar
RK Ecosystem kenalkan Program Kredit Mesra RIDO ke warga Kalianyar (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Kerja (RK) Ecosystem mendatangi kawasan Jalan Kalianyar IX, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu (3/11/2024). Mereka memperkenalkan salah satu program unggulan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO, Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) pada warga.

Berdasarkan pantauan, terdapat puluhan warga yang antusias mengikuti kegiatan perkenalan dan sosialisasi program unggulan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 tersebut oleh RK Ecosystem. Meski cuaca di lokasi gerimis, warga masih tetap antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Eksekutif RK Ecosystem, Darul Husaini yang memberikan penjabaran tentang program Kredit Mesra. Selain itu, ada pula RK Law yang bergerak di bidang hukum, mereka para relawan yang terdiri dari lawyer muda, memberikan konsultasi hukum pada warga secara gratis.

Sejatinya, RK Ecosystem telah melakukan perkenalan dan sosialisasi atas program-program pasangan RIDO sejak pertama kali RK Ecosystem diresmikan. Para relawan tersebut turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan pada warga di semua kalangan tentang program yang dibawa pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.

"Sosialisasi (program RIDO) sudah banyak dilakukan, dari RK (Relawan Kerja Ecosystem) sendiri sudah di beberapa titik. RK Ecosystem ini terdiri dari anak muda, mensosialisasikan di masyarakat terkait ekonomi sejahtera ini (Kredit Mesra)," ujar Direktur Eksekutif RK Ecosystem, Darul Husaini pada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Darul mengatakan, program Kredit Mesra digaungkan ke masyarakat Jakarta lantaran tak sedikit warga yang ingin usaha tapi tak memiliki modal. Program itu sekaligus mendorong anak-anak muda Jakarta untuk melakukan kegiatan hingga membuka usaha secara kreatif dan inovatif.

"Kami sosialisasi pun disambut baik karena ide yang baru masuk ke Jakarta ini," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement