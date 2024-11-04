Pramono Klaim Banyak Elemen Masyarakat Ingin Deklarasikan Dukungan

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku banyak elemen masyarakat yang kini mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Ia menilai dukungan itu datang dari inisiatif masyarakat lantaran tak ada partai politik yang menunggangi.

"Enggak ada partainya sama sekali tapi saya bersyukur ini sebagai bentuk inisiatif masyarakat untuk memberikan dukungan kepada saya dan Bang Doel,” kata Pramono di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menurutnya, dukungan ini datang langsung dari masyarakat yang menginginkan dirinya memimpin Jakarta. Sebab, menurutnya beberapa masyarakat yang memberikan dukungan tidak dikenalnya secara pribadi.

“Saya melihat bahwa sekarang ini seperti sesuatu yang timbul dari bawah bahkan secara jujur saya sebenarnya ada yang saya tidak kenal secara pribadi dan banyak sekali yang meminta untuk mereka deklarasi,” ujarnya.

Pramono juga mengungkap dukungan yang diberikan bukan semata-mata hanya memberikan deklarasi. Tak jarang masyarakat juga menawarkan diri untuk menjaga suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

“Mereka tidak minta menuntut apa-apa tetapi mereka malah menawarkan untuk seperti dalam deklarasinya tadi untuk menjaga TPS kemudian melaporkan kepada kami dan sebagainya,” tandasnya.

