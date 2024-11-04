Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung Orang Minang, Suswono Diminta Lanjutkan Perjuangan Anies di Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |04:03 WIB
Didukung Orang Minang, Suswono Diminta Lanjutkan Perjuangan Anies di Jakarta
Suswono (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 01 Suswono, menerima dukungan dari masyarakat Minangkabau dalam acara Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Pesona Annur Batipuah Ateh di Jakarta, Minggu (3/11/2024). Suswono dipercaya untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.

"Masyarakat Batipuah Ateh mendukung penuh Pak Suswono untuk meneruskan program-program yang telah dirintis Gubernur Anies Baswedan. Dengan tekad yang sama, kami kini memberikan kepercayaan itu kepada Pak Suswono," kata Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi Ansharullah.

Dalam acara yang dihadiri oleh 400 lebih warga Minangkabau ini, Suswono mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Pesona Annur yang telah berperan aktif dalam memperkaya Jakarta melalui kontribusi sosial, budaya, dan pendidikan. 

Ia menekankan, sinergi antara Ridwan Kamil–Suswono (RIDO) dan masyarakat Minangkabau merupakan wujud nyata dari semangat keberagaman yang menjadi landasan utama dalam membangun Jakarta yang lebih solid.

“Pertemuan ini adalah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan kita. Dengan merangkul identitas budaya dan saling mendukung, kita dapat menciptakan Jakarta yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Suswono.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
