HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diminta Tak Ada Penggusuran PKL, Pramono: Secara Prinsip Saya Setuju

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |05:28 WIB
Diminta Tak Ada Penggusuran PKL, Pramono: Secara Prinsip Saya Setuju
Pramono Anung secara prinsip setuju tidak ada penggusuran PKL (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia serta PKL dan UMKM se-Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, Minggu 3 November 2024. Dalam deklarasi itu mereka juga menyampaikan aspirasi agar Pramono tidak melakukan penggusuran.

Menanggapi adanya aspirasi itu, Pramono pun mengaku punya semangat yang sama kepada asosiasi tersebut. Pramono menyebut dirinya juga mempunyai semangat untuk memberdayakan PKL dan UMKM.

"Hal yang paling prinsip yang diminta adalah jangan ada pengusuran, permintaan untuk pemberdayaan dan saya secara prinsip menyetuju itu," kata Pramono kepada wartawan.

Pramono menyebut keberadaan UMKM dan PKL penting di Jakarta. Salah satu alasannya, kata dia, UMKM dan PKL menjadi motor utama ekonomi.

"Karena memang bagaimanapun Jakarta ini kehidupan masyarakatnya UMKM itu menjadi motor utama. Hampir 98,8% UMKM di Jakarta itu dibutuhkan sekali," sambungnya.

Ia lantas mencontohkan UMKM yang berada di kawasan Car Free Day (CFD). Pramono menjelaskan bahwa keberadaan UMKM di CFD dulu ditolak, namun kini UMKM bisa berjalan beriringan dengan CFD.

 

Halaman:
1 2
      
