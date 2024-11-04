Kampanye Akbar Pramono Anung: Tak Akan Menari di Atas Masalah Orang Lain

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung akan membawa politik yang riang gembira pada kampanye akbar jilid dua yang diselenggarakan Sabtu 23 November 2024. Ia memastikan Pramono-Rano Karno tak akan menampilkan cacian dalam kampanye itu.

“Jadi seperti yang disampaikan Bang Dul, kampanye Akbar kami tetap membawa riang gembira. Tidak terlalu yang caji-caji, ini lah,” kata Pramono kepada wartawan, dikutip Senin (4/11/2024).

Dalam kampanye itu dirinya dan Rano Karno juga tak akan memanfaatkan kondisi apapun. Adapun yang disinggung Pramono adalah untuk menari di atas masalah orang lain.

“Tapi kami akan politiknya riang gembira, tidak menegasikan siapapun. Kami juga enggak mau memanfaatkan kondisi apapun, yang katakanlah menari-nari di atas masalah orang lain,” ungkapnya.

Sementara, Rano Karno mengungkap bahwa agenda kampanye akbar kedua Pramono-Rano akan diadakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 23 November 2024.

“Maka itu kita bikin yang kedua nanti Stadion Madya di GBK,” kata Rano.



(Angkasa Yudhistira)