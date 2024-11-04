Warga Sawangan Depok Digegerkan Penemuan ART Gantung Diri

DEPOK - Warga Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok digegerkan penemuan mayat asisten rumah tangga (ART) berinisial NH (40) tewas gantung diri oleh majikannya pada Sabtu 2 November 2024.

"Benar korban ditemukan di poit (diatas tangga lantai 2) dalam rumah (majikannya)," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari saat dikonfirmasi Senin (4/11/2024).

Fauzan menjelaskan, NH merupakan pembantu rumah tangga asal Lampung Timur yang bekerja di Sawangan, Depok.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra menyebut untuk motif gantung diri masih dalam penyelidikan.

Korban NH ditemukan tergantung menggunakan seutas tali tambang.

"Masih lidik untuk motif. (Tewas tergantung dengan) tambang," ucap Hendra.

(Angkasa Yudhistira)