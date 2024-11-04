Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Dapat Pesan Khusus Megawati Soekarnoputri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |10:04 WIB
Pramono Anung Dapat Pesan Khusus Megawati Soekarnoputri
Pramono Anung dapat pesan khusus dari Megawati Soekarnoputri (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri peluncuran buku 'Sangsaka Melilit Perut Megawati' dalam rangka perayaan HUT Guntur Soekarnoputra di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu 3 November 2024.

Pramono mengatakan dirinya mempunyai kedekatan dengan keluarga Soekarno, termasuk dengan Guntur dan Megawati. 

Ia pun mendapat pesan khusus dari Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar menjaga kesehatan dan fokus pada sosialisasi pemenangan Pilkada di Jakarta.

"Ketika dengan Bu Mega (bertemu) pesannya hanya satu jaga kesehatan, suara mu jangan hilang, dan fokus saja pada sosialisasi di Jakarta," kata Pramono usai menghadiri acara tersebut.

Sementara kepada Megawati, Pramono mengatakan bawa dalam kampanye pilkada Jakarta dirinya akan mengedepankan politik riang gembira. Ia dengan tegas enggan menggunakan isu agama dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi saya benar-benar tidak mau menggunakan isu apapun termasuk isu agama yang lagi marak. Saya sama sekali tidak mau," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182843//pramono-VjTW_large.jpg
SMAN 72 Jakarta Diberi Wewenang Tentukan Sistem Pembelajaran Pascaledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794//zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182598//kota_tua-p7ex_large.jpg
Revitalisasi Kota Tua Dimulai 2026, Danantara Urus Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182593//pramono-lTqA_large.jpg
Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182571//pramono-PpiA_large.jpg
Aksi Nyata Pemprov DKI Rekrut 150 Disabilitas Jadi Karyawan, Zidan di Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement