Pramono Anung Dapat Pesan Khusus Megawati Soekarnoputri

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri peluncuran buku 'Sangsaka Melilit Perut Megawati' dalam rangka perayaan HUT Guntur Soekarnoputra di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu 3 November 2024.

Pramono mengatakan dirinya mempunyai kedekatan dengan keluarga Soekarno, termasuk dengan Guntur dan Megawati.

Ia pun mendapat pesan khusus dari Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar menjaga kesehatan dan fokus pada sosialisasi pemenangan Pilkada di Jakarta.

"Ketika dengan Bu Mega (bertemu) pesannya hanya satu jaga kesehatan, suara mu jangan hilang, dan fokus saja pada sosialisasi di Jakarta," kata Pramono usai menghadiri acara tersebut.

Sementara kepada Megawati, Pramono mengatakan bawa dalam kampanye pilkada Jakarta dirinya akan mengedepankan politik riang gembira. Ia dengan tegas enggan menggunakan isu agama dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi saya benar-benar tidak mau menggunakan isu apapun termasuk isu agama yang lagi marak. Saya sama sekali tidak mau," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)