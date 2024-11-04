Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Wanita Cantik Tewas Terjatuh dari Lantai 30 Apartemen Casa de Parco Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |12:33 WIB
Tragis! Wanita Cantik Tewas Terjatuh dari Lantai 30 Apartemen Casa de Parco Tangerang
Wanita Cantik Tewas Terjatuh dari Lantai 30 Apartemen/ilustrasi
A
A
A

TANGERANG - Seorang wanita berinisial CMA (23) tewas setelah diduga terjatuh dari lantai 30 di Apartemen Casa De Parco, di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban ditemukan di area taman Gardenia Tower Apartemen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syam Indradi menerangkan peristiwa itu terjadi pada Minggu (3/11) malam. Dari keterangan saksi, wanita berparas cantik ini menyewa apartemen tersebut melalui aplikasi.

Saksi yang merupakan petugas di apartemen tersebut pada saat itu menerima pesanan dan kemudian bertemu dengan korban untuk mengecek unit di lantai 30.

“Saksi yang bekerja sebagai housekeeping aplikasi menerima pesanan dari korban. Lalu bertemu di apartemen untuk mengecek kamar tower Gardena lantai 30 nomor 5,” kata Ade Ary, Senin (4/11/2024).

Setelah itu, saksi meninggalkan korban di unit tersebut. Tak lama, saksi lain di lokasi mendengar suara seperti benda terjatuh. Saksi mendapati adanya potongan kaki di lantai.

"Saksi sedang duduk di sekitar TKP mendengar suara seperti benda jatuh. Kemudian saksi memanggil saksi 2, yang sedang bertugas sebagai sekuriti diajak untuk melihat ke arah TKP tersebut dan saksi melihat potongan kaki sebelah," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement