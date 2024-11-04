Tragis! Wanita Cantik Tewas Terjatuh dari Lantai 30 Apartemen Casa de Parco Tangerang

TANGERANG - Seorang wanita berinisial CMA (23) tewas setelah diduga terjatuh dari lantai 30 di Apartemen Casa De Parco, di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban ditemukan di area taman Gardenia Tower Apartemen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syam Indradi menerangkan peristiwa itu terjadi pada Minggu (3/11) malam. Dari keterangan saksi, wanita berparas cantik ini menyewa apartemen tersebut melalui aplikasi.

Saksi yang merupakan petugas di apartemen tersebut pada saat itu menerima pesanan dan kemudian bertemu dengan korban untuk mengecek unit di lantai 30.

“Saksi yang bekerja sebagai housekeeping aplikasi menerima pesanan dari korban. Lalu bertemu di apartemen untuk mengecek kamar tower Gardena lantai 30 nomor 5,” kata Ade Ary, Senin (4/11/2024).

Setelah itu, saksi meninggalkan korban di unit tersebut. Tak lama, saksi lain di lokasi mendengar suara seperti benda terjatuh. Saksi mendapati adanya potongan kaki di lantai.

"Saksi sedang duduk di sekitar TKP mendengar suara seperti benda jatuh. Kemudian saksi memanggil saksi 2, yang sedang bertugas sebagai sekuriti diajak untuk melihat ke arah TKP tersebut dan saksi melihat potongan kaki sebelah," ujar dia.