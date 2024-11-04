Saat Beraksi, Pembunuh Wanita Tanpa Kepala di Muara Baru Diduga Mabuk Sabu

Polisi merilis pelaku pembunuhan mayat wanita tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta (Foto: Ari Sandita/Okezone)

JAKARTA - Polisi menyebutkan, pelaku pembunuhan wanita inisial SH (40) yang ditemukan tanpa kepala di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Fauzan Fahmi melakukan aksi sadisnya itu dalam pengaruh sabu.

"Setelah tersangka ditangkap, kami lakukan tes urine terhadap pelaku, yang mana hasilnya adalah positif amfetamin," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, pelaku diduga melakukan pembunuhan dalam kondisi terpengaruh narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urine pada pelaku. Apalagi, saat diperiksa polisi pasca kejadian, pelaku memberikan jawabannya secara berubah-ubah.

"Artinya, pelaku ini sepertinya baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga ketika kejadian kemungkinan tersangka (baru) selesai mengonsumsi sabu," tuturnya.

"Awalnya, keterangan pelaku berubah-ubah karena saat itu tersangka masih dipengaruhi narkoba, tapi seiring waktu begitu pengaruhnya sudah habis, tersangka sudah bisa diajak komunikasi dengan baik, artinya di sini secara mental tak ada gangguan pada tersangka," kata Wira.

Dia menambahkan, ke depan polisi bakal melakukan tes psikologis pada pelaku untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku lantaran telah melakukan pembunuhan secara sadis. Meski secara kasat mata, pelaku tampak tak memiliki gangguan mental.

(Arief Setyadi )