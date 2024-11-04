Pengakuan Mengejutkan Fauzan Pemutilasi Wanita Tanpa Kepala di Muara Baru

JAKARTA - Pembunuh wanita berinisial SH, yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Fauzan Fahmi merupakan seorang tukang potong daging. Hal itu yang menjadi salah satu alasan, pelaku tak segan-segan melakukan mutilasi terhadap korbannya.

"Menyesal, bukan bunuh sapi. (Profesi) tukang potong (daging). Sebelumnya (memastikan korban sudah) mati dahulu, saya cekek, (lalu memutilasi kepala korban saat korban dalam kondisi) sudah meninggal," kata Fauzan saat diminta berbicara pengakuan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (4/11/2024).

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, pelaku menghabisi nyawa korbannya kurang lebih memakan waktu 20 menit. Fauzan mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya hingga nyawa korban meregang dan membuat wajah korban sampai membiru.

"Tersangka menggorok leher korban dalam waktu kurang lebih 2 menit, setelah itu kepala korban dimasukan ke kantong plastik dan dimasukan kembali ke dalam karung kecil. Tersangka lalu mengupas kulit telunjuk dan jempol kanan dan jempol kiri menggunakan pisau dengan tujuan menghilangkan jejak korban atau identitas korban," tuturnya.

Setelah itu, paparnya, tak lebih dari 2 menit, pelaku melakukan mutilasi kepala korban menggunakan pisau. Dalam kasus tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, mulai dari gerobak dan mobil pikap yang dipakai untuk membawa jasad korban, pisau untuk memutilasi leher korban, busa, celana panjang, karung, tali, serta rekaman CCTV.