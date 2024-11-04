Korban Bersetubuh dengan Pelaku di Hotel Sebelum Kepalanya Dipenggal, Emosi Dikatai Anak Pelacur

JAKARTA-Pelaku pembunuh wanita berinisial SH di Jakarta Utara, Fauzan Fahmi, sempat bersetubuh tubuh dengan korban di sebuah hotel. Diketahui, pelaku membunuh korban dengan sadis yaitu memotong kepalanya untuk menghilangkan jejak.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan, sebelum pembunuhan terjadi, korban dan pelaku sempat bertemu di sebuah hotel.

“Saat itu korban meminta pelaku membawakan ikan tuna untuknya. Namun, pelaku tak membawanya hingga akhirnya pelaku meminta korban mengambilnya di rumahnya nanti,”ujar Wira, Senin (4/11/2024).

"Pada saat bertemu tersangka, korban melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali dan setelah itu tersangka kembali ke rumahnya di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara,"sambungnya.

Wira menerangkan, sekira pukul 21.00 WIB, korban tiba di rumah pelaku untuk mengambil ikan tuna yang dimintanya, pelaku lantas menemui korban di luar gang rumahnya. Pelaku mengajak korban ke lantai 2 rumahnya, hanya saja korban enggan memenuhi permintaan pelaku.

"Korban tak mau dan mengatakan, saya tak mau takut ada si perek atau pelacur, maksud si perek ini istri tersangka. Tersangka menjawab, istri saya tak ada dan sedang dagang, di rumah tak ada orang, lalu korban menjawab dengan kalimat, ah kamu juga anak perek," jelasnya.