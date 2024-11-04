Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Pertemuan dengan Jokowi, Pramono Pilih Fokus Blusukan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |17:33 WIB
Soal Pertemuan dengan Jokowi, Pramono Pilih Fokus Blusukan
Cagub Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung saat ini memilih untuk fokus blusukan atau belanja masalah di lapisan masyarakat. Pernyataan itu dilontarkan ketika disinggung soal rencana pertemuan para pemimpin terdahulu seperti Joko Widodo (Jokowi) dan Anies Baswedan.

"Ya, sekarang ini saya akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk keliling ke masyarakat yang ada dan kami sudah berkomunikasi waktunya tinggal tunggu ya," kata Pramono kepada wartawan di Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin (4/11/2024).

Pramono pun berkelakar terkait pertemuan Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya kalau sehabis RK disangka membuntutinya seharusnya dalam politik tidak boleh.

"Ya, kalau ketemunya abis Pak RK kan sangkainya nanti saya buntuti (ketawa). Kan dalam politik enggak boleh buntuti begini, pokoknya ada waktunya lah, ya," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement