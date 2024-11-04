Soal Pertemuan dengan Jokowi, Pramono Pilih Fokus Blusukan

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung saat ini memilih untuk fokus blusukan atau belanja masalah di lapisan masyarakat. Pernyataan itu dilontarkan ketika disinggung soal rencana pertemuan para pemimpin terdahulu seperti Joko Widodo (Jokowi) dan Anies Baswedan.

"Ya, sekarang ini saya akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk keliling ke masyarakat yang ada dan kami sudah berkomunikasi waktunya tinggal tunggu ya," kata Pramono kepada wartawan di Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin (4/11/2024).

Pramono pun berkelakar terkait pertemuan Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya kalau sehabis RK disangka membuntutinya seharusnya dalam politik tidak boleh.

"Ya, kalau ketemunya abis Pak RK kan sangkainya nanti saya buntuti (ketawa). Kan dalam politik enggak boleh buntuti begini, pokoknya ada waktunya lah, ya," ujarnya.

