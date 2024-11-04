Keseruan Pramono dan Bang Doel Joget Bareng Emak-Emak di Senayan

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno 'Si Doel' joget hingga ngerujak bareng emak-emak di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (4/11/2024) sore.

Pantauan di lokasi Pram-Doel hadir didampingi sang istri yakni Endang Nurgahani dan Dewi Indriati. Kedua paslon pun disambut iringan Ondel-Ondel khas Betawi lengkap dan musik.

Tak hanya itu, Pramono-Doel pun menyapa hangat warga yang didominasi kalangan emak-emak. Tak jarang banyak warga yang meminta swafoto bersama keduanya.

"Saya ucapin terima kasih kepada nyak, mpok yang udah jauh jauh duduk nge-deprok sama sama. Abang cuma mau ngingetin tanggal 27 November coblos ya. Gak usah dikasih tahu coblos berapa ya? bisikan tetangga ya," ucap Bang Doel.

Sementara itu, Pramono Anung menekankan kegiatan sore ini bukan lah kampanye melainkan silahturahmi riang gembira hingga berjoget bersama sambil ngerujak.

"Bang Doel, Bu Dewi, istri saya ini istri saya, istri saya jarang ikut karena Mbak Dewi sering ikut jadi istri saya mau ikut. Pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada R3PRO (Relawan Pramono - Rano) dan juga Srikandi Menyala. Jadi sore hari ini bukan kampanye, kita silahturahmi, riang gembira, joget-joget, nyanyi," ujar Pramono.

Pramono juga mengingatkan kepada emak-emak agar bantu menyuarakan pasangan Pram-Doel kepada tetangga di sekitar tempat tinggal.