Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keseruan Pramono dan Bang Doel Joget Bareng Emak-Emak di Senayan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |17:57 WIB
Keseruan Pramono dan Bang Doel Joget Bareng Emak-Emak di Senayan
Paslon Pramono Anung dan Rano Karno Joget Bersama Warga. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno 'Si Doel' joget hingga ngerujak bareng emak-emak di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (4/11/2024) sore. 

Pantauan di lokasi Pram-Doel hadir didampingi sang istri yakni Endang Nurgahani dan Dewi Indriati. Kedua paslon pun disambut iringan Ondel-Ondel khas Betawi lengkap dan musik.

Tak hanya itu, Pramono-Doel pun menyapa hangat warga yang didominasi kalangan emak-emak. Tak jarang banyak warga yang meminta swafoto bersama keduanya.

"Saya ucapin terima kasih kepada nyak, mpok yang udah jauh jauh duduk nge-deprok sama sama. Abang cuma mau ngingetin tanggal 27 November coblos ya. Gak usah dikasih tahu coblos berapa ya? bisikan tetangga ya," ucap Bang Doel.

Sementara itu, Pramono Anung menekankan kegiatan sore ini bukan lah kampanye melainkan silahturahmi riang gembira hingga berjoget bersama sambil ngerujak.

"Bang Doel, Bu Dewi, istri saya ini istri saya, istri saya jarang ikut karena Mbak Dewi sering ikut jadi istri saya mau ikut. Pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada R3PRO (Relawan Pramono - Rano) dan juga Srikandi Menyala. Jadi sore hari ini bukan kampanye, kita silahturahmi, riang gembira, joget-joget, nyanyi," ujar Pramono.

Pramono juga mengingatkan kepada emak-emak agar bantu menyuarakan pasangan Pram-Doel kepada tetangga di sekitar tempat tinggal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement