Relawan RIDO Gelar Diskusi dan Sosialisasi Program ke Mahasiswa, Hadirkan Alumni Cipayung

JAKARTA - Tim Relawan Kerja Ridwan Kamil Silaturahmi menggelar diskusi dan sosialisasi program pasangan Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono ke mahasiswa di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (4/11/2024). Bertajuk Curhat1n Jakarta, diskusi ini juga menghadirkan Alumni Cipayung, alumin organisasi lintas kampus.



"Kita menghadirkan lintas organisasi kepemudaan, diskusi ini supaya segala keresahan dan pemikiran kritis itu bisa ditangkap," kata Ketua Tim Relawan Kerja Ridwan Kamil Silaturahmi, Amri Akbar, Senin (4/11/2024).



Amri mengungkap sasaran diskusi kali ini memang sengaja kelompok milenial atau gen z. Hal ini agar program RIDO nanti dapat dijalankan dan mengakomodasi aspirasi kelompok pemuda.





"Sehingga program-program yang sudah disusun oleh RIDO hari ini bisa diperkuat lagi dengan percakapan dan narasi yang berkembang hari ini," tuturnya.



Bukan tanpa alasan, menurutnya di era industri kreatif ini berkembang sangat pesat. Dalam hal itu, kelompok pemuda juga yang akan merasakan manfaat pentingnya mempunyai pemimpin yang memandang kelompok pemuda.



"Bagaimana pun era industri kreatif sangat cepat sekali perkembangannya, anak-anak muda itu harus biisa mengikuti, makanya acara hari ini antusiasnya tinggi sekali," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)