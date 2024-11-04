Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lega Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta, Din Syamsuddin Tegaskan Dukungan untuk Pasangan RIDO

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |21:00 WIB
Lega Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta, Din Syamsuddin Tegaskan Dukungan untuk Pasangan RIDO
Din Syamsuddin
A
A
A

TOKOH Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyambut hangat kedatangan Ridwan Kamil di kediamannya, yang berada di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam silaturahmi yang berlangsung pada Senin sore, 4 November 2024, Din Syamsuddin mengaku bahwa dirinya merasa lega ketika mendengar Ridwan Kamil maju dalam pilkada Jakarta. 

Menurut dia, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 itu adalah figur yang tepat untuk Jakarta, karena Ridwan Kamil punya bekal dan rekam jejak yang baik untuk memimpin Jakarta. Mulai visi, pengalaman, sampai komitmen untuk berlaku adil kepada semua pihak yang sangat clear disampaikan oleh gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu.

”Saya berpendapat, Jakarta memerlukan seorang pemimpin yang visioner, punya visi yang kuat dan jelas. Ke arah mana Jakarta ini akan diarahkan,” ucap Din Syamsuddin. 

Bicara pengalaman, ia menyampaikan bahwa Ridwan Kamil adalah figur yang lengkap. Politisi Partai Golkar itu pernah menjadi Wali Kota Bandung, tuntas memimpin Jawa Barat, dan punya riwayat membangun kota-kota besar di dunia. Bahkan, sudah pernah menjadi ahli tata kota yang bertugas membantu dua gubernur Jakarta terdahulu, Sutiyoso dan Fauzi Bowo. 

”Ringkasnya, saya sebagai warga Jakarta, sebagai sahabat beliau yang sudah kenal lama, memberikan dorongan, dukungan kepada Kang Emil dengan pendampingnya Bang Suswono. Untuk memimpin ibu kota negara kita ini, dan saya iringi dengan doa semoga niat baik beliau, apalagi yang didukung ibunda tercinta tadi, menjadi kenyataan,” tutur tokoh yang pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa banyak pesan yang dia sampaikan kepada Ridwan Kamil. Semua sudah didengar dan diresapi oleh suami Atalia Praratya tersebut,  termasuk curahan hati (curhat) sederhananya sebagai salah seorang warga Jakarta. Kepada Ridwan Kamil, dia bercerita bahwa di daerah tempat tinggalnya belum masuk PAM. ”Di daerah saya belum ada PAM,” ucap dia lantas tertawa kecil.

 

