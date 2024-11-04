Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buang Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Keliling Soetta Bilang ke Saksi Bawa Bingkisan Tuna

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |22:27 WIB
Buang Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Keliling Soetta Bilang ke Saksi Bawa Bingkisan Tuna
Polisi melangkap pelaku pembunuhan wanita tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fauzan Fahmi, pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang diduga selingkuhannya, inisial SH dengan cara memenggal lehernya. Pelaku ternyata sempat membawa jasad korban keliling sebelum membuangnya dengan menyebutnya sebagai bingkisan tuna. Jasad korban akhirnya ditemukan di Danau Muara Baru, Jakarta Utara.

Menurut Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, usai menghabisi korban, pelaku yang masih emosi mengambil pisau dan memotong leher korban. Kemudian, memisahkannya ke dalam kantong dan karung. 

Pelaku juga mengupas kulit tangan kedua jempol korban. Pelaku menyimpan tubuh korban di lantai 2 rumahnya dan menutupnya dengan selimut, sementara kepalanya dibuang terlebih dulu.

"Pukul 23.00 WIB, tersangka keluar rumah untuk membuang kepala korban ke Jalan Polairud Pintu Air Muara Baru, tersangka lemparkan bungkusan karung berisi kepala korban sehingga masuk ke dalam sela-sela tembok belakang rumah, setelah itu tersangka kembali ke rumah," ujarnya, Senin (4/11/2024).

Sementara tubuh korban sempat menginap di rumah pelaku lantaran pelaku baru membuangnya keesokan harinya. Sebelum dibuang, pelaku lebih dahulu membungkus jasad korban menggunakan busa dan kardus hingga mengikatnya dengan tali tambang dan rafia.

"Tersangka lalu menghubungi temannya inisial J meminta bantuan mengangkat bingkisan yang diakui pelaku sebagai ikan tuna ke dalam mobil bak terbuka. Lalu, tersangka dan temannya, J jalan ke Bandara Soekarno Hatta dengan alasan bungkusan itu akan dikirim menggunakan ekpedisi," ungkapnya.

Kombes Wira menambahkan, saat di Bandara Soetta, pelaku pura-pura ke temannya jika kliennya yang memesan ikan tuna tak bisa dihubungi, dia lalu mengajak temannya untuk membuang ikan tuna tersebut. Alhasil, pelaku kembali ke Muara Baru dan membuang bungkusan tersebut di sekitar Pelabuhan Muara Baru.

"Esok harinya, Selasa pukul 10.00 jenazah tersebut ditemukan pertama kali dan dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168462/viral-wUS6_large.jpg
Ini Tampang dan Motif Alvi Maulana, Pelaku Bengis yang Mutilasi Pacarnya hingga 65 Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168161/pembunuhan-xCFf_large.jpg
Puluhan Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Lereng Gunung Welirang, Diduga Korban Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3156835/pembunuhan-c7mR_large.jpg
Sadis! Wanita Cantik Mutilasi Suami di Tengah Hutan, Takut Hidup Kembali Kepala Korban Dipenggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/340/3149724/pembunuhan-PlUD_large.jpg
Jejak Darah Wanita Cantik Korban Mutilasi di Padang Pariaman Dikirim ke RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148627/update_kasus_mutilasi_perempuan_cantik_jadi_10_bagian_motifnya_utang_piutang-9mKf_large.jpeg
Update Kasus Mutilasi Perempuan Cantik Jadi 10 Bagian, Motif Utang Piutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113514/viral-fSVz_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Mayat Pria Tanpa Kepala dan Tak Berbusana di Jombang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement