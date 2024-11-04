Dukung Ridwan Kamil-Suswono, Alumni Cipayung: RIDO Membawa Harapan untuk Rakyat Kecil

JAKARTA – Relawan Kerja (RK) Ecosystem kembali menggelar diskusi di titik-titik anak muda Jakarta. Diskusi dan menyerap aspirasi yang dikemas pada kegiatan ‘Curhat1n Jakarta' kali ini mengambil tema "Peran Alumni Cipayung dalam Membangun Jakarta Baru, Jakarta Maju". Kegiatan berlangsung di sebuah kafe di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (4/11/2024).

Acara ini mempertemukan alumni Cipayung, istilah untuk kelompok-kelompok atau ormas mahasiswa lintas agama. Kesempatan ini digunakan alumni Cipayung untuk menyatakan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Dalam acara tersebut, para alumni Cipayung juga berkomitmen untuk terus bersinergi, berkontribusi dalam program-program pembangunan kota, serta memastikan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Jakarta dapat tersampaikan dan terealisasi.

Dewan Pembina RK Ecosystem, Arief Rosyid Hasan, menyoroti pentingnya kontribusi alumni Cipayung dalam pembangunan Jakarta yang berkeadilan bagi semua golongan. “Alumni Cipayung memiliki semangat perjuangan dan persatuan yang sangat dibutuhkan untuk membangun Jakarta,” ujar Arief.

“Dengan dukungan Alumni Cipayung pada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini, kita optimistis bisa membangun Jakarta Baru, Jakarta Maju,” imbuh Arief --yang juga merupakan Ketua Umum PB HMI 2013-2015.

Selain itu, perwakilan dari berbagai organisasi alumni Cipayung juga hadir memberikan pandangan dan komitmen mereka dalam mendukung pasangan RIDO sebagai Cagub-cawagub Jakarta.

I Gede Nara dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma (KMHDI) Jakarta mengungkapkan, “Jakarta itu miniatur Indonesia, dan kita butuh pemimpin yang bisa menghargai setiap perbedaan. Dengan pengalaman Ridwan Kamil dan Suswono, saya optimistis kota ini bisa lebih ramah untuk semua kalangan,” ujar Gede.



Selain itu, Antony Komrad dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyampaikan dukungannya kepada pasangan RIDO dengan harapan Jakarta bisa menjadi kota yang ramah bagi generasi muda. “Bagi saya, Ridwan Kamil dan Suswono bukan hanya sosok pemimpin, tetapi juga role model bagi anak muda. Mereka mampu bekerja dengan cara yang relevan untuk generasi kita. Saya ingin Jakarta jadi tempat yang mendukung kreativitas anak muda, dan saya yakin RIDO bisa wujudkan itu,” ungkapnya.