HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Perwira Polda Maluku Tempeleng Sopir Taksi Online, Polres Jaksel: Masih Diselidiki

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |00:20 WIB
Viral Perwira Polda Maluku Tempeleng Sopir Taksi Online, Polres Jaksel: Masih Diselidiki
Ilustrasi penganiayaan (Foto: Ist)
JAKARTA - Polisi menyebutkan, sopir taksi online yang diduga dipukul oknum perwira Polda Maluku telah membuat laporan ke polisi. Saat ini, polisi tengah mempelajari laporan penganiayaan tersebut.

"Benar (sudah buat laporan) pada Sabtu kemarin. Saat ini, masih lidik ya," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pada wartawan, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, driver online tersebut telah melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke polisi. Saat ini, polisi pun tengah mempelajari peristiwa yang viral di media sosial tersebut lantaran terduga pelaku merupakan perwira polisi.

"Peristiwanya di SCBD pada Kamis, 31 Oktober 2024 sore sekira pukul 17.00 WIB," tuturnya.

Adapun peristiwa dugaan penganiayaan tersebut dialami driver online berinisial RF, yang mana terduga pelaku menggunakan jasa milik korban. Terduga pelaku marah ketika akan mau mengubah rute tujuan awal sehingga sampai menabrak mobil yang ada di depannya dan terjadilah perdebatan.

Disitu, terduga pelaku memukul korban ke bagian pipi sebelah kanan yang mengakibatkan luka memar dan pelaku langsung keluar turun dari mobil. Atas kejadian tersebut, korban merasakan sakit di bagian wajah.
 

(Arief Setyadi )

      
