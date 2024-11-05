Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta pada Sore Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |05:10 WIB
Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta pada Sore Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca Jakarta pada hari ini, Selasa 5 November 2024 kurang bersahabat. Sebab, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, hujan akan menguyur hampir semua wilayah Jakarta. 

Melansir laman BMKG, pada pagi hingga siang hari, cuaca di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, cerah. Begitu juga dengan Jakarta Barat, Jakart Timur, hingga Jakarta Selatan.

Namun beranjak ke sore hari, seluruh wilayah Jakarta bakal diguyur hujan. Kendati, BMKG menyebut intensitasnya ringan.

Pada malam hari, BMKG memprediksi cuaca seluruh wilayah Jakarta bakal kembali berawan.

Sementara suhu pada hari ini, diprakirakan berada pada kisaran 23-30 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya, 68-98 persen.

(Arief Setyadi )

      
