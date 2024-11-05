Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta pada Sore Hari

JAKARTA - Cuaca Jakarta pada hari ini, Selasa 5 November 2024 kurang bersahabat. Sebab, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, hujan akan menguyur hampir semua wilayah Jakarta.

Melansir laman BMKG, pada pagi hingga siang hari, cuaca di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, cerah. Begitu juga dengan Jakarta Barat, Jakart Timur, hingga Jakarta Selatan.

Namun beranjak ke sore hari, seluruh wilayah Jakarta bakal diguyur hujan. Kendati, BMKG menyebut intensitasnya ringan.

Pada malam hari, BMKG memprediksi cuaca seluruh wilayah Jakarta bakal kembali berawan.

Sementara suhu pada hari ini, diprakirakan berada pada kisaran 23-30 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya, 68-98 persen.

(Arief Setyadi )