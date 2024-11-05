180 Personel Gabungan Kawal Operasi Mantap Praja Jaya 2024 saat Kampanye Pilkada

JAKARTA - Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, serta sejumlah stakeholder terkait menerjunkan 180 personel untuk mengamankan kampanye Pilkada Jakarta dalam operasi 'Mantap Praja Jaya 2024'. Operasi ini mengutamakan pendekatan preemtif dan preventif untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama masa kampanye.

“Kami mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif dalam operasi ini, dengan tujuan utama menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari potensi gangguan keamanan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Selasa (5/11/2024).

Ade Ary menyebutkan, 180 personel yang dikerahkan tergabung dalam satuan tugas operasi daerah (Satgasopsda) dan akan disebar di tiga wilayah utama Jakarta.

Sebanyak 180.personel itu dibagi ke dalam beberapa titik di wilayah Jakarta di antaranya Jakarta Utara 44 personel. Mereka akan dibagi dua titik kawasan jalan Jampolarong Koja dan di Batavia PIK Jakarta Utara.

Kemudian, Jakarta Pusat sebanyak 22 personel akan ditempatkan di jalan Petojo VIC VI Gambir, Jakarta Pusat. Di Jakarta Timur sebanyak di 22 personel di Raya Bogor Kramat Jati. Kemudian, di Jakarta Selatan sebanyak 92 personel yang akan ditempatkan di beberapa titik, Jalan Pasar Minggu sejumlah 40 personel , di Jalan Mampang Prapatan sejumlah 22 personel, Jalan Mawar Bintaro Pesanggrahan sejumlah 10 personel, Jalan Pupan Pondok Pinang 10 personel dan Jalan Ismail Kebayoran Lama sejumlah 10 personel.