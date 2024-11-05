Din Syamsuddin: Saya Dukung Penuh Pak Suswono, Maju dan Sukses!

JAKARTA – Dalam suasana kekeluargaan, Din Syamsuddin, cendekiawan dan politisi Islam senior sekaligus Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), menerima kunjungan Suswono, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Hidayat Nur Wahid, teman karib sesama Alumni Gontor turut mendampingi.

Suswono, yang telah lama bersahabat dengan Din, disambut hangat sambil menikmati secangkir kopi Sumbawa khas Indonesia. Pertemuan ini menghadirkan diskusi tentang masa depan Jakarta, khususnya dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan umat.

Din Syamsuddin menyampaikan dukungan penuh kepada RIDO agar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menciptakan Jakarta yang maju, harmonis dan sejahtera.

“Sebagai warga Jakarta, saya bersama keluarga memberi dukungan penuh kepada Bang Emil dan Mas Suswono maju sukses sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan beliau berdua untuk Jakarta,” ungkap Din, dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/11/2024).

Din Syamsuddin juga mengapresiasi pemikiran-pemikiran Suswono, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian RI di era Presiden SBY. Pemikiran-pemikiran Suswono dinilai berkualitas dan bernas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan.

Menurut Din, pencalonan Suswono sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta memberi harapan bagi keterwakilan umat Islam. “Saya berharap ada kekuatan politik Islam formal yang serius memperjuangkan kepentingan umat. Dan selama ini PKS lah, Partai asal dari Suswono, yang melakukannya melalui politik amar maruf nahi mungkar untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam baik di legislatif maupun eksekutif,” ujarnya.