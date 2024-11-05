Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjatuh dari Motor, Gadis Muda Tewas Terlindas Truk di Pamulang

Hambali , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |10:24 WIB
Terjatuh dari Motor, Gadis Muda Tewas Terlindas Truk di Pamulang
Motor terjatuh dan pengendaranya terlindas di Pamulang
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang gadis muda tewas mengenaskan usai terlindas truk di Jalan Siliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (04/11/24).

Peristiwa kecelakaan terjadi sekira pukul 10.00 WIB. Korban yang diketahui berinisial L (21) itu tengah mengendarai sepeda motor matik dari arah Vila Dago menuju arah Bundaran Pamulang.

Saat melintasi bengkel di dekat Pamulang Square, kendaraan korban hilang kendali lalu terjatuh ke sisi kanan jalan. Nahas, dari arah yang sama melaju seunit truk yang dikemudikan A (43).

"Setibanya di TKP diduga berjalan hilang kendali dan tergelincir ke arah kanan, kemudian saudari L. terjatuh dengan posisi telungkup," terang Kasatlantas Polres Tangsel AKP Rokhmatullah.

Tubuh korban yang terjatuh itu seketika masuk ke arah bawah truk. Dia tewas seketika. Sejumlah luka parah nampak di bagian kepala, perut, tangan dan kaki.

"Korban meninggal dunia di TKP. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Kota Tangerang Selatan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
