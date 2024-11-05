Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.000 SD-SMA di Jakarta Bakal Gratis di 2025, Ketua DPRD DKI: Swasta Mahal Tidak Masuk

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |10:36 WIB
2.000 SD-SMA di Jakarta Bakal Gratis di 2025, Ketua DPRD DKI: Swasta Mahal Tidak Masuk
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin menyebut ribuan sekolah di Jakarta mulai jenjang SD hingga SMA bakal diterapkan kebijakan gratis mulai Juli 2025 mendatang. Namun, Ia menegaskan sekolah swasta mahal seperti Al-Azhar tidak masuk kriteria.

"(Swasta mahal) tidak, misalnya Al-Azhar. (Total) 2.000 sekolah," kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).
Sebelumnya, sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Jakarta akan mulai diterapkan pada Juli 2025.

Keputusan ini berdasarkan kesepakatan DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

Dari anggaran sebesar ini, maka program prioritas yakni sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

Program sekolah gratis baik di sekolah negeri dan swasta ini disebut akan terealisasi mulai Juli 2025.

"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri dan swasta,” ujar Ketua DPRD DKI Khoirudin lewat keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

 

