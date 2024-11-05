Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Tangerang Kena Peluru Nyasar, Pintu Mobil Berlubang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |11:11 WIB
Pria di Tangerang Kena Peluru Nyasar, Pintu Mobil Berlubang
Pria di Tangerang terkena peluru nyasar (Foto : Ilustrasi/Freepik)
TANGERANG - Seorang pria berinisial SH (44) diduga menjadi korban peluru nyasar di Jalan Gading Golf Boulevard, Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan kejadian itu terjadi pada Senin kemarin. Dia menerangkan, kejadian itu bermula saat korban bersama saksi tengah mengendarai mobilnya di tempat kejadian perkara (TKP). 

Namun, saat perjalanannya, kakinya terasa sakit sehingga memutuskan untuk menepi terlebih dahulu. Ternyata ada peluru yang nyasar ke arah pintu mobilnya.

“(Saat mengecek) Bahwa pintu mobil berlubang dan terdapat peluru yang mengenai kakinya,” kata Ade Ary kepada wartawan Selasa (5/11/2024).

Korban kemudian melaporkan ke Polsek Pagedangan, atas peristiwa yang dialaminya. “Ditangani Sektro Pagedangan,” ujar dia.

Terpisah, Kapolsek Pagedangan AKP Daniel Dirgala menyebutkan korban mengalami luka memar. Hal ini terjadi karena korban yang kaget sehingga kakinya mengenai besi-besi di dalam mobilnya.

 

Halaman:
1 2
      
