INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Unggul Versi Litbang Kompas: Tetap Fight Konsolidasi ke Bawah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |11:24 WIB
Pramono Anung unggul versi survei Litbang Kompas (Foto : Okezone)
JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung buka suara soal hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan dirinya bersama Cawagub Rano Karno alias Bang Doel unggul dengan perolehan 38 persen. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO berada di posisi kedua dengan selisih ketat.

Pram pun akan tetap fight atau bertarung dengan melakukan konsolidasi ke masyarakat mengingat masih ada sekitar 22 hari menuju hari pencoblosan.

"Ya yang pertama saya sudah membaca tadi pagi, Tidak akan merubah apapun yang akan saya lakukan. Saya tetap fight Saya tetap akan konsolidasi ke bawah, Jadwal saya tidak akan berkurang, Karena saya tahu ini masih 22 hari lagi," ujar Pramono kepada wartawan di Stadion VIJ Petojo, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (5/11/2024).

Pramono mengakui apapun masih bisa terjadi meski sudah on the right track dari awalnya tidak diperhitungkan.

"Sehingga apapun masih bisa terjadi. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu Terlihat bahwa apa yang kami lakukan, Saya dan Bang Dul itu, sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, Sekarang ada di angka 38,4 persen," ucapnya.

Pramono menginstruksikan tim pemenangan jangan terlalu senang-senang dengan hasil survei. Ia meminta tetap bekerja seperti biasa dan politik riang gembira.

"Nah, yang kedua Saya tetap meminta kepada tim, Jangan kemudian terlalu bersenang-senang Karena survei ini hanya jadi acuan Bekerja seperti biasa, Politiknya tetap politiknya yang gembira. Saya nggak mau sama sekali di tim saya, misalnya statement Urusan hal-hal yang sedang Menjadi debatable Di pasangan nomor 1 atau nomor 2 sama sekali saya nggak mau," ujarnya.

"Makanya saya juga nggak mau berstatement apapun tentang apa yang mereka lakukan, karena bagi saya itu prinsip Bahwa dalam pilgub ini Sekali lagi saya katakan Lawan saya adalah diri saya sendiri seperti hari ini suara dari pagi sudah hilang tetap saja keliling hari ini sampai malam," imbuhnya.

 

