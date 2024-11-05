Majelis Taklim Pro Palestina se-Jakarta Dukung Ridwan Kamil - Suswono

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) kembali mendapatkan dukungan, kali ini dukungan diberikan oleh ratusan majelis taklim pro Palestina se-Jakarta.

"Para ustazah peduli Palestina ini juga sudah deklarasi. InsyaAllah akan memperjuangkan pasangan RIDO (Ridwan Kamil - Suswono), nomor satu di seluruh Jakarta," kata RK di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

RK berharap, dukungan dari kalangan ustazah itu dapat menguatkan semangat, dan ikhtiar dalam memenangkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1.

Di sisi lain, mantan gubernur Jawa Barat itu menilai bahwa berjuang untuk kemenangan merupakan kewajiban dalam sebuah pertandingan, apalagi kontestasi politik. Sehingga, kata RK, tidak perlu fokus kepada hasil survei.

"(Dukungan ini) sehingga menguatkan semangat bahwa yang penting dalam kampanye itu berikhtiar, berusaha. Yang namanya survei itu selalu naik turun beda-beda," katanya.

"Kalau hasilnya sesuai harapan, kerjalah sampai akhir waktu. Kalau belum sesuai harapan, apalagi kerjanya dobel-dobel. Jadi kalau ada pertanyaan tentang survei, jawaban saya sama. Mohon maaf ya," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)