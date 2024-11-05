Deklarasi Dukungan ke RK-Suswono, Pimpinan Majelis Taklim Bangga Punya Cagub-cawagub Peduli Palestina

JAKARTA - Pimpinan Majelis Taklim Peduli Palestina se-Jakarta, Ustazah Umanah Hulwani mengaku bangga karena memiliki cagub-cawagub Jakarta, seperti Ridwan Kamil - Suswono.

Umanah mengatakan, cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 itu, patut mendapatkan dukungan dari umat Islam, terlebih Ridwan Kamil sangat perduli dengan Palestina.

"Bangga banget punya gubernur yang cinta dengan Palestina dan mudah-mudahan beliau akan menandatangani masjid di Palestina dan kita akan ikut bersama beliau," kata Umanah setelah deklarasi dukungan puluhan majelis taklim pro Palestina se-Jakarta untuk Ridwan Kamil-Suswono, di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Bahkan, dengan dukungan yang diberikan ratusan majelis taklim itu, Umanah optimistis bahwa Ridwan Kamil-Suswono bisa menang Pilgub Jakarta dalam satu putaran.

"Pokoknya ustazah yakin benar menang satu putaran. Rido, satu putaran. Terima kasih," katanya.