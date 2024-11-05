Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Deklarasi Dukungan ke RK-Suswono, Pimpinan Majelis Taklim Bangga Punya Cagub-cawagub Peduli Palestina 

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |12:54 WIB
Deklarasi Dukungan ke RK-Suswono, Pimpinan Majelis Taklim Bangga Punya Cagub-cawagub Peduli Palestina 
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Majelis Taklim Peduli Palestina se-Jakarta, Ustazah Umanah Hulwani mengaku bangga karena memiliki cagub-cawagub Jakarta, seperti Ridwan Kamil - Suswono.

Umanah mengatakan, cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 itu, patut mendapatkan dukungan dari umat Islam, terlebih Ridwan Kamil sangat perduli dengan Palestina.

"Bangga banget punya gubernur yang cinta dengan Palestina dan mudah-mudahan beliau akan menandatangani masjid di Palestina dan kita akan ikut bersama beliau," kata Umanah setelah deklarasi dukungan puluhan majelis taklim pro Palestina se-Jakarta untuk Ridwan Kamil-Suswono, di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Bahkan, dengan dukungan yang diberikan ratusan majelis taklim itu, Umanah optimistis bahwa Ridwan Kamil-Suswono bisa menang Pilgub Jakarta dalam satu putaran.

"Pokoknya ustazah yakin benar menang satu putaran. Rido, satu putaran. Terima kasih," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement