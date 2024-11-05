Cegah Kejahatan, 4.738 Lampu PJU di Tangsel Diperbaiki

TANGSEL - Sebanyak 4.738 lampu penerangan jalan umum (PJU) yang ada di Tangerang Selatan (Tangsel) diperbaiki hingga 31 Oktober 2024. Hal itu dilakukan untuk mencegah kriminalitas sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Menurut Kepala Bidang PJU Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel, Eka Andryana, 4.738 lampu PJU yang diperbaiki itu terletak di 1.476 lokasi tersebar di tujuh kecamatan. "Dinas Perhubungan berkomitmen memberikan penerangan terbaik bagi masyarakat meski ada kendala di lapangan,” katanya, dikutip Selasa (5/11/2024).

Selama dilakukan perbaikan, menurutnya, kendala yang dihadapi mulai lokasi perbaikan yang sulit dijangkau mobil hidrolik dan cuaca. Namun, Pemerintah Kota Tangsel melalui Dishub pada Bidang PJU, memastikan, bahwa penerangan jalan akan berfungsi dengan baik.

"Kendala-kendala ini memang kadang menghambat, tetapi kami tetap berupaya optimal untuk menjaga penerangan jalan tetap aman dan fungsional,” katanya.

Pihaknya berharap dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, khususnya saat di malam hari. Masyarakat juga diimbau agar melaporkan terkait PJU dan memastikan keberadaan pelapor untuk membantu tim teknis.