HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Hadiri Pertemuan dengan Al Irsyad Al Islamiyyah untuk Dengarkan Aspirasi Ibu-Ibu

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |16:22 WIB
Suswono Hadiri Pertemuan dengan Al Irsyad Al Islamiyyah untuk Dengarkan Aspirasi Ibu-Ibu
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Suswono, menghadiri pertemuan rutin bulanan jamaah Wanita Al Irsyad Al Islamiyyah se-DKI Jakarta. Didampingi oleh Alia Laksono, juru bicara RIDO sekaligus anggota DPRD Jakarta Komisi A dari Partai Golkar, Suswono menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mendengarkan aspirasi ibu-ibu terkait visi Jakarta yang lebih ramah dan memberdayakan perempuan.

Pertemuan yang hangat ini mengusung tema "RIDO Bersama Wanita Al Irsyad Membangun Jakarta Berperadaban Luhur," yang menjadi sarana untuk bertukar pikiran mengenai peran penting wanita dalam membangun masyarakat yang lebih beradab dan harmonis. Para anggota Wanita Al Irsyad Al Islamiyyah, yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan peran perempuan dalam masyarakat, menyambut baik komitmen RIDO untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusivitas di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, Suswono memaparkan beberapa rencana kebijakan yang diusung RIDO, di antaranya pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) berbasis digital serta investasi produktif yang akan membantu pengembangan komunitas Muslim di Jakarta. Suswono juga memperkenalkan program Dana Operasional Rumah Ibadah (DORI), yang diharapkan dapat memberikan dukungan finansial untuk kegiatan sosial dan operasional rumah ibadah.

 

Halaman:
1 2
      
