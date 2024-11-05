Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Guyur Jakarta, 2 Wilayah Jaksel Tergenang Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |16:45 WIB
Hujan Guyur Jakarta, 2 Wilayah Jaksel Tergenang Banjir
Iliustrasi Jalan Tergenang Banjir. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta melaporkan sebanyak dua ruas jalan tergenang banjir imbas hujan pada Selasa (5/11/2024) sore ini.

"Update pukul 16.15 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 2 ruas Jalan Tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Adapun jalan tergenang banjir imbas hujan di wilayah Jakarta Selatan,yakni; 

1. Jl. Kemang Utara IX, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Ketinggian: 30 cm

