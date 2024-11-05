Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pepatah Netizen, Kemang Habis Hujan Terbitlah Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |17:28 WIB
Viral Pepatah Netizen, Kemang Habis Hujan Terbitlah Banjir
Daerah Kemang banjir usai hujan deras
JAKARTA - Hujan deras mengguyur dan menyebabkan banjir sejumlah wilayah Jakarta pada Selasa, (5/11/2024) sore. 

Sejumlah wilayah Jakarta yang terpantau diguyur hujan deras di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari pantauan, Jalan Kemang Raya terpantau banjir. 

"Kemang habis hujan terbitlah banjir," dikutip dari Instagram Jakarta Info @jktinfo.

Selanjutnya, di wilayah Gandaria City juga terpantau hujan deras. Bahkan, tampak banjir yang menggenang jalanan Gandaria. Terlihat juga pengendara motor macet akibat terjebak banjir. 

Kemudian, banjir juga terpantau di wilayah Jalan Fatmawati Raya mengarah ke Lebak Bulus dan sebaliknya. 

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan dini potensi hujan di wilayah Jakarta sepanjang hari.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
