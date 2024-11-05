Viral Pepatah Netizen, Kemang Habis Hujan Terbitlah Banjir

JAKARTA - Hujan deras mengguyur dan menyebabkan banjir sejumlah wilayah Jakarta pada Selasa, (5/11/2024) sore.

Sejumlah wilayah Jakarta yang terpantau diguyur hujan deras di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari pantauan, Jalan Kemang Raya terpantau banjir.

"Kemang habis hujan terbitlah banjir," dikutip dari Instagram Jakarta Info @jktinfo.

Selanjutnya, di wilayah Gandaria City juga terpantau hujan deras. Bahkan, tampak banjir yang menggenang jalanan Gandaria. Terlihat juga pengendara motor macet akibat terjebak banjir.

Kemudian, banjir juga terpantau di wilayah Jalan Fatmawati Raya mengarah ke Lebak Bulus dan sebaliknya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan dini potensi hujan di wilayah Jakarta sepanjang hari.



(Khafid Mardiyansyah)