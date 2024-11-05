JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan banjir yang merendam jalan di wilayah Jakarta Selatan bertambah menjadi lima titik imbas hujan pada Selasa (5/11/2024) sore.
"Update pukul 17.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini mengalami penambahan dari 2 ruas Jalan Tergenang menjadi 5 ruas Jalan Tergenang yang ada di wilayah Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jalan Tergenang terdapat 5 Ruas Jalan yang terdiri dari:
1. Jalan Kemang Utara IX, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Ketinggian: 30 cm
2. Jalan Ciledug Raya (ITC Cipulir), Kel. Cipulir, Kec. Kby Lama, Kota Jakarta Selatan
Ketinggian: 30 cm
3. Jalan Darmawangsa Raya, Kel. Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan
Ketinggian: 60 cm