HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Ruas Jalan di Jaksel Banjir, Ini Lokasinya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |18:12 WIB
5 Ruas Jalan di Jaksel Banjir, Ini Lokasinya
5 ruas jalan di Jaksel banjir (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan banjir yang merendam jalan di wilayah Jakarta Selatan bertambah menjadi lima titik imbas hujan pada Selasa (5/11/2024) sore.

"Update pukul 17.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini mengalami penambahan dari 2 ruas Jalan Tergenang menjadi 5 ruas Jalan Tergenang yang ada di wilayah Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jalan Tergenang terdapat 5 Ruas Jalan yang terdiri dari:

1. Jalan Kemang Utara IX, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Ketinggian: 30 cm

2. Jalan Ciledug Raya (ITC Cipulir), Kel. Cipulir, Kec. Kby Lama, Kota Jakarta Selatan
Ketinggian: 30 cm

3. Jalan Darmawangsa Raya, Kel. Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan
Ketinggian: 60 cm

 

Halaman:
1 2
      
