HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debit Sungai Ciliwung Meningkat, Bendung Katulampa Bogor Siaga 4

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |18:28 WIB
Debit Sungai Ciliwung Meningkat, Bendung Katulampa Bogor Siaga 4
Bendung Katulampa
A
A
A

BOGOR - Tinggi Muka Air (TMA) aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor mengalami peningkatan. Ketinggian air mencapai angka 60 sentimeter atau berstatus Siaga 4.

"TMA 60 sentimeter, status Siaga 4," kata Petugas Bendung Katulampa M. Jaenudin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Awalnya, ketinggian air masih berada pada titik 30 sentimeter sekira pukul 17.13 WIB. Namun, mengalami peningkatan sekira pukul 18.00 WIB. 

"Kondisi cuaca hujan," tambahnya.

Diperkirakan, debit air Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa Bogor akan tiba di wilayah Jakarta dalam kurun waktu 9-12 jam ke depan.

Untuk diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatakan dini cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek.

Diprediksi, cuaca di wilayah tersebut akan diguyur hujan dengan intensitas sedang sampai lebat yang disertai petir dan angin kencang. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga pukul 18.30 WIB.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
