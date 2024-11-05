JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat 43 RT hingga 5 ruas jalan terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi di Jakarta.
“BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 5 ruas jalan dan 43 RT atau 0,141% dari 30.772 RT," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada wartawan keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Adapun ruas jalan yang tergenang sebagai berikut:
1. Jalan Darmawangsa Raya, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Ketinggian: 60 cm
2. Jalan Ciledug Raya (ITC Cipulir), Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Ketinggian: 20 cm
3. Jalan. H. Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Ketinggian: 50 cm
4. Jalan. Fatmawati Raya (ITC Fatmawati), Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Ketinggian: 50 cm
5. Jalan. Sultan Iskandar Muda (Mall Gandaria City), Kelurahan. Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama. Ketinggian: 20 cm