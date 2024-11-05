Jakarta Diguyur Hujan, BPBD Catat 43 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat 43 RT hingga 5 ruas jalan terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi di Jakarta.

“BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 5 ruas jalan dan 43 RT atau 0,141% dari 30.772 RT," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada wartawan keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Adapun ruas jalan yang tergenang sebagai berikut:

1. Jalan Darmawangsa Raya, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Ketinggian: 60 cm

2. Jalan Ciledug Raya (ITC Cipulir), Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Ketinggian: 20 cm

3. Jalan. H. Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Ketinggian: 50 cm

4. Jalan. Fatmawati Raya (ITC Fatmawati), Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Ketinggian: 50 cm

5. Jalan. Sultan Iskandar Muda (Mall Gandaria City), Kelurahan. Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama. Ketinggian: 20 cm