Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Gegara Jalanan Tergenang, Angkot Ini Malah Nyungsep ke Kali Jatayu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |19:09 WIB
Viral! Gegara Jalanan Tergenang, Angkot Ini Malah <i>Nyungsep</i> ke Kali Jatayu
Angkot tenggelam ke Kali Jatayu (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta, hingga membuat jalanan digenangi air di kawasan Jakarta Selatan. Akibatnya, sebuah mobil angkot pun tercebur ke dalam Kali Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024) sore tadi, lantaran jalan dan kali tergenangi air.

Informasi tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @merekamjakarta pada Selasa (5/11/2024) sore tadi. Insiden itu terjadi pada sekira pukul 16.30 WIB, yang mana sopir angkot bernama Sahat menyebut, dia tengah memotong jalan di kawasan Jalan Raya Jatayu karena persimpangan Gandaria City tergenangi jalanan.

Angkot yang dikemudikannya itu berbelok dari arah kolong Kebayoran Lama menuju arah Taman Puring lalu masuk ke Jalan Jatayu di kala hujan deras dan kondisi tengah banjir. Sopir mengira terdapat dua jalanan di kawasan tersebut sehingga dia pun mengambil bagian kiri, dan nyatanya dia malah masuk ke dalam kali.

"la (sopir) mengakui baru melewati Jalan Raya Jatayu. Tak adanya pembatas antara Jalan Raya Jatayu dan Kali Jatayu menyebabkan angkot langsung tercebur dan hanyut," tulis akun @merekamjakarta sebagaimana dilihat pada Selasa (5/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/629/3183390//viral-QS4P_large.jpg
Viral Kasus Rahim Copot yang Heboh di Medsos, Bagaimana Penjelasannya dalam Medis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371//selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/482/3183293//jagung-ZQmf_large.jpg
Lagi Viral Jajanan Rebus-rebusan, Ini Lho Manfaatnya Buat Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/25/3183289//salat-8Y72_large.jpg
Momen Warga Mongolia yang Beragama Islam Melaksanakan Salat di Tengah Salju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183270//viral-ZTql_large.jpg
Viral! Pria di Lombok Nikahi Bule Cantik Asal Australia, Bikin Netizen Jadi Baper
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement