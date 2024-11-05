Viral! Gegara Jalanan Tergenang, Angkot Ini Malah Nyungsep ke Kali Jatayu

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta, hingga membuat jalanan digenangi air di kawasan Jakarta Selatan. Akibatnya, sebuah mobil angkot pun tercebur ke dalam Kali Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024) sore tadi, lantaran jalan dan kali tergenangi air.

Informasi tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @merekamjakarta pada Selasa (5/11/2024) sore tadi. Insiden itu terjadi pada sekira pukul 16.30 WIB, yang mana sopir angkot bernama Sahat menyebut, dia tengah memotong jalan di kawasan Jalan Raya Jatayu karena persimpangan Gandaria City tergenangi jalanan.

Angkot yang dikemudikannya itu berbelok dari arah kolong Kebayoran Lama menuju arah Taman Puring lalu masuk ke Jalan Jatayu di kala hujan deras dan kondisi tengah banjir. Sopir mengira terdapat dua jalanan di kawasan tersebut sehingga dia pun mengambil bagian kiri, dan nyatanya dia malah masuk ke dalam kali.

"la (sopir) mengakui baru melewati Jalan Raya Jatayu. Tak adanya pembatas antara Jalan Raya Jatayu dan Kali Jatayu menyebabkan angkot langsung tercebur dan hanyut," tulis akun @merekamjakarta sebagaimana dilihat pada Selasa (5/11/2024).