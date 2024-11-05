Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Litbang Kompas: Strong Voters RK-Suswono 67,1%, Pramono-Rano 68,1%, Dharma-Kun 65,4%

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |19:25 WIB
Survei Litbang Kompas: <i>Strong Voters</i> RK-Suswono 67,1%, Pramono-Rano 68,1%, Dharma-Kun 65,4%
Pramono Anung dan Rano Karno punya strong voters tertinggi berdasar survei Litbang Kompas (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Persaingan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta pada kontestasi Pilkada 2024 semakin ketat. Berdasar Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada periode 20-25 Oktober 2024, menunjukkan tingkat loyalitas pemilih yang tinggi pada ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dengan selisih tipis di antara ketiga pasangan calon.

Berdasar survei yang dilansir, Selasa (5/11/2024), pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, mencatat angka loyalitas pemilih atau stong voters sebesar 68,1 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam survei Litbang Kompas. Kemudian disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suwono dengan angka loyalitas sebesar 67,1 persen, serta paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh loyalitas pemilih sebesar 65,4 persen.

Meski terdapat perbedaan angka, persaingan di antara ketiga paslon itu diperkirakan akan berlangsung sangat ketat hingga hari-H pemilihan pada 27 November 2024. 

Kendati angka loyalitas cukup besar, terdapat pula segmen pemilih yang masih tergolong swing voters, atau pemilih yang belum sepenuhnya menentukan pilihan mereka. 

Berdasarkan data hasil survei itu, swing voters pada pasangan RK-Suwono, yang mencapai 32,9 persen pemilih, bisa jadi beralih sebelum hari pemilihan. Sementara, swing voters pada pasangan Pramono-Rano di angka 31,9 persen. Sedangkan pasangan Dharma-Kun mencapai 34,6 persen.

Survei Litbang Kompas digelar melalui wawancara tatap muka. Sebanyak 800 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta. Dan survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 3,46 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149315//pramono_dan_rano_saat_berjoget_usai_upacara_hut_ke_498_jakarta-zZ47_large.jpg
Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148811//perindo-RZtm_large.jpg
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141937//pram_rano-8hI7_large.jpg
Jelang 100 Hari Pram-Rano, DPRD DKI: Programnya Sesuai Arah dan Strategi Konkret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement