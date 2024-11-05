Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Survei Itu Instrumen, Perlu Digunakan dengan Bijak

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |19:31 WIB
Ridwan Kamil: Survei Itu Instrumen, Perlu Digunakan dengan Bijak
Ridwan Kamil dan Suswono (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil ogah ambil pusing terkait hasil survei yang menunjukkan persaingan ketat.  Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, kontestasi sehat, adu program, serta kedewasaan dalam menyikapi dinamika jauh lebih utama, dalam menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia, khususnya Pilkada Jakarta 2024.

"Survei itu instrumen, alat ukur untuk membaca mood. Yang namanya alat, instrumen, itu kita perlu gunakan dengan bijak. Misalnya pisau, dipakai dengan bijak, bisa bantu kita untuk bikin hidangan enak," ujar Ridwan Kamil di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ridwan Kamil mengaku sudah ‘khatam’ dengan pergerakan hasil survei, terlebih dia sudah mengalami fase itu ketika maju sebagai calon wali kota Bandung dan calon gubernur Jawa Barat. 

"Yang namanya survei itu selalu naik-turun. Setiap lembaga punya cara berbeda, periode survei juga berbeda. Saat hasil survei sesuai harapan, kerja sampai garis finish. Kalau belum sesuai harapan, kerja dengan makin semangat, dua kali lipat," katanya.

Dari sekian banyak survei, sambungnya, hasilnya juga macam-macam, benang merahnya yakni di undecided voters yang masih tinggi. "Itu fokus kita semua," sambungnya. 

Melihat konteks yang lebih luas, Ridwan Kamil berharap ketenangan dan komitmen tim pemenangan setiap paslon untuk menciptakan situasi kondusif dalam Pilkada Jakarta, bisa menjadi acuan dan sumber inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan pilkada serentak bulan ini.

 

