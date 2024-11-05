Rano Kano Bakal Fokus Rebut Suara Anak Muda di Sisa Kampanye Pilkada Jakarta

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut tiga, Rano Karno mengakui akan memanfaatkan sisa masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 ini, untuk merebut suara dari anak muda di Jakarta.

Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Bang Doel saat diminta tanggapan soal paslon nomor urut tiga ini masih kalah dengan paslon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono pada basis pemilih anak muda, jika merujuk hasil survei Litbang Kompas.

"Ya nggak apa-apa (masih kalah di basis pemilih muda). Itulah makannya kita masih ada waktu 2-3 Minggu, ya ini target kita milenial," kata Bang Doel ditemui di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Mantan Gubernur Banten itu mengakui jika basis pemilih paslon Pramono-Rano saat ini masih didominasi oleh warga Jakarta se-generasinya. Oleh karena itu, dia memastikan akan merebut hati dari semua kalangan atau generasi di sisa masa kampanye Pilkada Jakarta ini.

"Jadi saya sangat yakin, berapapun persentasenya, ini akan menambah gitu," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)